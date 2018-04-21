СМИ: В Британии идентифицировали ключевых подозреваемых по делу Скрипаля

В Великобритании полиция и разведка идентифицировали ключевых подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом пишет газета Telegraph.

По данным издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда в настоящее время пытается выстроить дело против «лиц, которые представляют интерес» для британского следствия.

В Лондоне предполагают, что подозреваемые уже вернулись в Россию.

Также источники издания заявили, что, как ожидается, расследование инцидента в Солсбери займёт ещё «много месяцев».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон «не торопиться с уничтожением улик» по делу Скрипаля.