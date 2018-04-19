СК получил от экспертов сведения о происхождении применённого против Скрипалей вещества
Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Следствие также располагает сведениями, полученными от экспертов, по поводу происхождения и действия нервно-паралитического вещества, которым, по версии Великобритании, были отравлены Скрипали», — приводит её слова Интерфакс.
Отмечается, что Петренко не раскрыла других подробностей.
Ранее Следственный комитет России представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей.