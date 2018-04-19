СК получил от экспертов сведения о происхождении применённого против Скрипалей вещества

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Следствие получило от экспертов сведения относительно происхождения и действия нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.

Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 

«Следствие также располагает сведениями, полученными от экспертов, по поводу происхождения и действия нервно-паралитического вещества, которым, по версии Великобритании, были отравлены Скрипали», — приводит её слова Интерфакс. 

Отмечается, что Петренко не раскрыла других подробностей.

Ранее Следственный комитет России представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей.

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