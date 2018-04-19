Захарова призвала Лондон «не торопиться с уничтожением улик» по делу Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга призвала власти Великобритании «не торопиться с уничтожением улик» по делу Скрипаля.

«Я хотела бы ещё раз подчеркнуть, что российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела изначально, а теперь уже очень-очень запутанного дела. Мы готовы к взаимодействию в любых международных правовых форматах. И мы настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик», — сказала Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Великобритания и её союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери.