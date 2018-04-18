Небензя заявил, что Британия не заинтересована в профессиональном разговоре по Солсбери

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Великобритания и её союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери.

«В профессиональном разговоре Великобритания и её союзники просто-напросто не заинтересованы», — отметил Небензя на заседании СБ ООН, посвящённом докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении в Солсбери. 

По словам дипломата, профессиональные эксперты чем дальше, тем больше подвергают сомнению официальную версию Лондона. 

Также он подчеркнул, что в докладе ОЗХО нет ничего, что могло бы помочь Британии обосновать свою лживую версию о причастности России к инциденту в Солсбери. 

«Главное, чего там нет и что так жаждала увидеть британская сторона, — это выводы о том, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России», —заключил он. 

RT ведёт прямую трансляцию заседания СБ ООН.

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