Эксперт оценил заявление Совета Европы о возможных мерах в отношении России

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT заявление Совета Европы о том, что в 2019 году могут быть приняты меры в отношении России из-за неуплаты взносов в бюджет организации.

«Российская делегация в составе Парламентской ассамблеи вот уже третий год не принимает участия. Это вызвано тем, что в своё время разразился кризис на Украине, связанный с переходом Крыма в состав России, потом конфликт в Донбассе. ПАСЕ приняла ряд ограничительных мер в отношении представителей российской делегации. Мы не могли голосовать по ряду вопросов, входить в различные комитеты. Это было расценено в Москве как ущемление депутатов. Взнос Россия платила исправно, и появилась инициатива разбить его на несколько частей. Было принято решение, что надо удерживать часть, около 30%», — отметил Топорнин.

По словам эксперта, в организации всё равно понимают, что «без России многое потеряют».

«Меры воздействия могут быть самыми разными, вплоть до приостановления членства. Вопрос деликатный. Они говорят, что надо до конца 2019 года его решить. Возможно, надеются, что за это время ситуация сама урегулируется и не надо никаких решений будет по России выносить. С одной стороны, есть жёсткое требование восстановить в правах нашу делегацию. С другой стороны, внутри Парламентской ассамблеи нет необходимого большинства, чтобы убрать эти упрёки, которые в первую очередь лоббирует украинская делегация, блокируют Польша, Великобритания», — заключил Топорнин.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация в 2019 году может принять меры в отношении России из-за неуплаты взносов в бюджет организации.



