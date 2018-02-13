Совет Госдумы не утвердил перечисление взноса в бюджет ПАСЕ

Совет Госдумы не утвердил перечисление Россией взноса на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018 год. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

Как он отметил, Советом Госдумы было принято решение об уплате взносов в бюджет ряда международных организаций, среди которых Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея черноморского экономического сотрудничества и ряд других.

«Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание», — цитирует депутата ТАСС.

По словам Мельникова, данное решение принято в отношении той части, которая касается именно ПАСЕ, а не общего взноса в Совет Европы.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия уплатит свой взнос в СЕ, когда вернётся к полноправной работе в ПАСЕ.