В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы (СЕ), когда вернётся к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Тогда, когда вернётся к работе (в ПАСЕ. — RT)», — приводит ТАСС ответ Толстого на вопрос о сроках платежей России в СЕ.

Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

Также глава МИД Дании Андерс Самуэльсен рассказал о последствиях решения России по взносу для бюджета организации.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.