В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
«Тогда, когда вернётся к работе (в ПАСЕ. — RT)», — приводит ТАСС ответ Толстого на вопрос о сроках платежей России в СЕ.
Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале 2018 года.
Также глава МИД Дании Андерс Самуэльсен рассказал о последствиях решения России по взносу для бюджета организации.
Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.