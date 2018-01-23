В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы (СЕ), когда вернётся к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Тогда, когда вернётся к работе (в ПАСЕ. — RT)», — приводит ТАСС ответ Толстого на вопрос о сроках платежей России в СЕ. 

Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

Также глава МИД Дании Андерс Самуэльсен рассказал о последствиях решения России по взносу для бюджета организации.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.

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