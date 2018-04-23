Эксперт оценил заявление представителя ПАСЕ о дефиците бюджета

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление докладчицы по деятельности бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье о «не самой радужной» финансовой ситуации в Совете Европы. В организации отметили, что решение Турции отказаться от статуса основного плательщика и приостановка внесения членских взносов Россией привели к дефициту бюджета организации в размере €18 млн.

«ПАСЕ — европейская организация, и без участия России её деятельность носит ограниченный характер. Они рассказали о своих данных, потому что хотят показать тем членам Парламентской ассамблеи, которые инициировали лишение России права голоса, что организация в таком виде не может и не должна существовать. Также нет никакого здравого смысла в том, чтобы вносить деньги в организацию, где Россия не пользуется правом голоса — это выглядит абсурдно», — отметил Оленченко.

При этом эксперт отметил, что Россия заявляла о готовности вернуться к полноценной деятельности после пересмотра решения о лишении её права голоса.

«Хочется надеяться, что в Парламентской ассамблее Совета Европы будут приняты попытки не оглядываться по сторонам на то, что делают США или Германия, а проводить свою линию, при которой все члены организации пользовались бы равными правами», — заключил Оленченко.

Ранее Лилиан Мори Паскье заявила, что финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной».