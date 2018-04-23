В ПАСЕ рассказали о дефиците бюджета из-за решения России не платить взносы

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Докладчица по деятельности бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной». Об этом сообщает РИА Новости.
В ПАСЕ рассказали о дефиците бюджета из-за решения России не платить взносы

«Видим, что Турция в конце 2017 года отказалась от статуса основного плательщика. Было приостановлено внесение членских взносов России», — заявила она, отметив, что решения этих стран привели к дефициту бюджета организации в размере €18 млн.

По её словам, в связи с этим бюро ПАСЕ может быть вынуждено пересмотреть глобально приоритеты и методы работы организации.

Ранее ПАСЕ рассказала о сложностях, с которыми столкнулась организация в результате того, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.

В январе в Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы.

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