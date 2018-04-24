Совет Европы может принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет

Совет Европы (СЕ) в 2019 году может принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет организации. Об этом сообщил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд.

«Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен предпринимать какие-то действия​​​. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ягланда, СЕ без взносов России и Турции «сможет справиться до конца следующего года».

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сообщили о сложностях, с которыми столкнулась организация в результате того, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.

В январе в Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в СЕ.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.