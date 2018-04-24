Посол: ситуация вокруг дела Скрипаля не повлияет на получение британских виз

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Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что ситуация вокруг дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не скажется на процессе получения британских виз для россиян.
Посол: ситуация вокруг дела Скрипаля не повлияет на получение британских виз
  • Reuters

«Нет, это не навредит процессу получения виз для обычных заявителей. Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом — без изменений», — цитирует РИА Новости Бристоу.

Ранее стало известно, что постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Великобритании ответы на вопросы по делу об отравлении в Солсбери.

В МИД России ранее также заявили, что ситуация с выдачей американских виз российским гражданам становится удручающей. 

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