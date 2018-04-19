МИД России заявил о развёрнутой США «визовой блокаде»

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Ситуация с выдачей американских виз российским гражданам становится удручающей. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Дипломаты отметили, что срок ожидания визового собеседования, который летом 2017 года был увеличен американской стороной до 85 дней, был «недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь восемь месяцев».

«Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно. Визовая блокада выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно — в качестве дополнительного рычага давления», — говорится в сообщении.

МИД указывает на то, что США целенаправленно «отыгрываются на российских гражданах за независимый курс России на международной арене, в массовом порядке срывая поездки в рамках деловых, культурных, научных, просто семейных и дружеских связей».

«Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», — добавили в ведомстве.

Дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что США предпочитают рвать связи между двумя народами, в том числе визовыми препятствиями.

Ранее экс-посол России в США Сергей Кисляк прокомментировал резкое увеличение срока ожидания американской визы. 

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