Пушков прокомментировал слова Макрона о «строительстве новой Сирии»
«Страны Запада уже построили «новую Ливию» и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить «новую Сирию». По проторенному пути», — написал он.
Ранее Макрон заявил, что США и их союзники должны остаться в Сирии после завершения борьбы с ИГ* для «строительства новой страны».
Доктор исторических наук, директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев в беседе с Nation News прокомментировал политику французского лидера в отношении Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.