Пушков прокомментировал слова Макрона о «строительстве новой Сирии»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «строительстве новой Сирии».

«Страны Запада уже построили «новую Ливию» и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить «новую Сирию». По проторенному пути», — написал он.

Ранее Макрон заявил, что США и их союзники должны остаться в Сирии после завершения борьбы с ИГ* для «строительства новой страны».

Доктор исторических наук, директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев в беседе с Nation News прокомментировал политику французского лидера в отношении Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.