Военный эксперт оценил сообщения о планах США оставить авианосную группу в Средиземноморье
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«Это, безусловно, усиление военно-политического давления на Россию и на Сирию. Мы рассматриваем данное событие как крайне опасную тенденцию, поскольку наличие достаточно мощного авианосца в Средиземноморье позволяет США в случае какой-то новой провокации против Башара Асада задействовать уже более сильный ударный компонент», — рассказал он.
По словам Коротченко, подобные действия США показывают, что американская сторона не намерена идти по пути отказа от силовых методов в отношении Дамаска.
Ранее СМИ писали, что Министерство обороны США рассматривает возможность оставить авианосную группу в Средиземноморье.