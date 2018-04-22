Военный эксперт оценил сообщения о планах США оставить авианосную группу в Средиземноморье

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Марианна Чурсина
Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что США рассматривают возможность оставить авианосец «Гарри Трумэн» в Средиземном море для противостояния России и Китаю.
Военный эксперт оценил сообщения о планах США оставить авианосную группу в Средиземноморье
  • © Lt. Haraz N. Ghanbari, U.S. Navy

«Это, безусловно, усиление военно-политического давления на Россию и на Сирию. Мы рассматриваем данное событие как крайне опасную тенденцию, поскольку наличие достаточно мощного авианосца в Средиземноморье позволяет США в случае какой-то новой провокации против Башара Асада задействовать уже более сильный ударный компонент», — рассказал он.

По словам Коротченко, подобные действия США показывают, что американская сторона не намерена идти по пути отказа от силовых методов в отношении Дамаска.

Ранее СМИ писали, что Министерство обороны США рассматривает возможность оставить авианосную группу в Средиземноморье. 

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