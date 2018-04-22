СМИ: Полиция Британии подозревает в покушении на Скрипалей «бывшего агента ФСБ»

Полиция Великобритании подозревает, что к попытке отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери может быть причастен «бывший агент ФСБ», который работал под псевдонимом Гордон.

Об этом пишет The Sunday People со ссылкой на источники.

По данным издания, 54-летний бывший сотрудник ФСБ, предположительно, был известен под именем Михаил Савицкис.

В полиции считают, что он мог покинуть территорию Британии и уехать в Россию, а за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.

Ранее в британских СМИ также появилась информация, что полиция и разведка идентифицировали ключевых подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.