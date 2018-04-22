СМИ: Полиция Британии подозревает в покушении на Скрипалей «бывшего агента ФСБ»
- Reuters
Об этом пишет The Sunday People со ссылкой на источники.
По данным издания, 54-летний бывший сотрудник ФСБ, предположительно, был известен под именем Михаил Савицкис.
В полиции считают, что он мог покинуть территорию Британии и уехать в Россию, а за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.
Ранее в британских СМИ также появилась информация, что полиция и разведка идентифицировали ключевых подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери.