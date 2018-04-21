Джуканович намерен улучшить отношения между Черногорией и Россией

Короткая ссылка
Избранный президент Черногории Мило Джуканович заявил о намерении улучшить отношения с Россией.
Джуканович намерен улучшить отношения между Черногорией и Россией
  • Reuters
  • © Marko Djurica

«Черногорско-российские отношения определяются многовековой традицией дружбы во все времена. Поэтому мы вместе должны постараться, чтобы так продолжалось и сейчас, когда их нужно сделать более современными. И я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад», — цитирует Джукановича РИА Новости.

По его словам, последние годы, «к сожалению» отметились «ненужным нарушением отношений между двумя нашими странами».

«Мы — малая балканская страна с богатой историей. Мы гордимся свободолюбием и антифашизмом, которые являются столпами нашей государственности и нашего существования. И это сильные и важные связующие черногорского и российского народов», — подчеркнул избранный президент Черногории.

Ранее Джуканович пообещал вступление Черногории в ЕС в течение пяти лет.

О том, что изменится в отношениях России и Черногории после выборов, — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных