Джуканович намерен улучшить отношения между Черногорией и Россией

Избранный президент Черногории Мило Джуканович заявил о намерении улучшить отношения с Россией.

«Черногорско-российские отношения определяются многовековой традицией дружбы во все времена. Поэтому мы вместе должны постараться, чтобы так продолжалось и сейчас, когда их нужно сделать более современными. И я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад», — цитирует Джукановича РИА Новости.

По его словам, последние годы, «к сожалению» отметились «ненужным нарушением отношений между двумя нашими странами».

«Мы — малая балканская страна с богатой историей. Мы гордимся свободолюбием и антифашизмом, которые являются столпами нашей государственности и нашего существования. И это сильные и важные связующие черногорского и российского народов», — подчеркнул избранный президент Черногории.

Ранее Джуканович пообещал вступление Черногории в ЕС в течение пяти лет.

О том, что изменится в отношениях России и Черногории после выборов, — в материале RT.