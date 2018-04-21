В МИД Китая прокомментировали приостановку ядерных испытаний в КНДР
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что приостановка ядерных испытаний в КНДР поспособствует денуклеаризации Корейского полуострова.
«Китайская сторона считает, что соответствующее решение КНДР поможет дальнейшему смягчению ситуации на полуострове и продвижению процесса денуклеаризации», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея приостановит ядерные и ракетные испытания, а также закроет ядерный испытательный полигон.
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