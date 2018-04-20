В Госдуме прокомментировали оценку США эффекта от антироссийских санкций

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя RT заявление главы Минфина США Стивена Мнучина об эффективности последних антироссийских санкций, отметил, что иных оценок от американского истеблишмента ожидать не стоило.

«Всё, что делает президент США, должно достигать успеха. Если американцы выпустили 103 ракеты, то все из них «достигли» цели. Если они объявили санкции против России, то эти ограничительные меры успешные. Трамп борется за своё место, за своего избирателя в США. Его ситуация критичная. Конгресс сегодня настроен по отношению к нему больше отрицательно, чем положительно. Он очень уязвим, поэтому о любых его решениях будут говорить, что всё хорошо и правильно», — рассказал депутат.

По словам Чепы, в действительности новые санкции не настолько успешные, как о них говорит Мнучин, но при этом парламентарий напомнил, что любые ограничения вредят обеим сторонам.

«Все мы прекрасно понимаем, что ограничительные меры наносят ущерб как нашей стране, так и США. Причём ущерб не только двухсторонним отношениям, но и всей международной экономической системе», — заключил Чепа.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин положительно оценил эффект антироссийских санкций.