Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные и агрессивные проявления в адрес Москвы продолжаются, и это реальность, в которой приходится работать.

«Я бы не стал говорить про бурю. Скажем так, недружественные, можно даже сказать, агрессивные проявления в адрес России продолжаются. Вы знаете, что из разных столиц, особенно из Вашингтона, звучат разные заявления», — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорят ли решение США отложить введение новых санкций и однократность удара по Сирии о том, что «буря обошла стороной Россию».

Он отметил, что такие проявления нельзя исключать и в будущем, учитывая фактор непредсказуемости.

«Для нас это реальность, в которой мы работаем, исходя прежде всего из собственных интересов», — добавил Песков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтёт, что Москва этого действительно заслужила.