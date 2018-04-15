В Госдуме оценили планы США ввести новые санкции против России

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT назвал неправомерными планы США ввести новые санкции в отношении России.
В Госдуме оценили планы США ввести новые санкции против России
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  • © Anton Belitsky

«Все последние действия США абсолютно нелогичны, идут в поддержку мирового терроризма и расшатывают международное право. Они наносят ущерб нашим двусторонним отношениями и несут угрозу всему миру», — сказал он.

Чепа подчеркнул, что новые ограничительные меры вряд ли увенчаются успехом США, поскольку все их предыдущие действия оказались бесполезными и безрезультатными.

Депутат также добавил, что США и Великобритания преследуют собственные интересы в вопросах эскалации отношений с Россией и Сирией.

«На самом деле они решают свои внутренние вопросы. Для Трампа это защита от нападок и обвинений в том, что он избрался с помощью России, для Терезы Мэй — решение внутренних проблем, связанных с брекситом. И как идёт по накатанной эта глупость, так они и продолжают отрабатывать эти карты», — заключил парламентарий.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник.

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