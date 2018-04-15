Хейли рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин в понедельник, 16 апреля, объявит об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом.
Хейли рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции
  • Reuters

«На подходе новые санкции в отношении России. Секретарь Мнучин объявит их в понедельник, если ещё не (сделал этого), и они будут прямо касаться компаний, которые работают с оборудованием, связанным с (Башаром) Асадом и применением химического оружия», — заявила в интервью CBS Хейли. 

Ранее Хейли рассказала, что США объявят новые санкции в отношении России в понедельник.

«Коммерсантъ» 15 апреля сообщил, что посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти Соединённых Штатов готовят новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада.

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