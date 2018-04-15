Хейли рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции
- Reuters
«На подходе новые санкции в отношении России. Секретарь Мнучин объявит их в понедельник, если ещё не (сделал этого), и они будут прямо касаться компаний, которые работают с оборудованием, связанным с (Башаром) Асадом и применением химического оружия», — заявила в интервью CBS Хейли.
Ранее Хейли рассказала, что США объявят новые санкции в отношении России в понедельник.
«Коммерсантъ» 15 апреля сообщил, что посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти Соединённых Штатов готовят новые санкции в отношении России за поддержку президента Сирии Башара Асада.