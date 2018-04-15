В Совфеде отреагировали на решение США ввести новые санкции в отношении России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал сообщения, что США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник в связи с ситуацией в Сирии.

«Если прочесть их закон о противодействии противникам Америки от августа прошлого года, то там всё уже написано. Они даже могут не придумывать никаких новых обоснований, а просто ссылаться на него. Но, видимо, неловко делать это без поводов. Поэтому обоснования клепаются на коленке. Послезавтра скажут, что в США прошли сильные дожди, дул ветер, было плохое настроение у ряда американцев, и на этом основании введут санкции. Всё делается в этой доведённой до абсурда «логике», — сказал он.

По оценке Климова, новые санкции США против России будут вводить ещё минимум пять раз в этом году.

Парламентарий также добавил, что история с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума представляется весьма циничной.

«Что такое сирийская история? Сами инсценировали химическую атаку, потом на основании собственных фейк-новостей, поданных через их же СМИ в гипертрофированном виде, сделали вывод о применении химического оружия. Решили наказать Асада за то, чего он не делал, обстреляли территорию суверенного государства и на этом основании вводят санкции против России. Только нетрезвые могут такое придумать либо люди с очень высоким уровнем цинизма. Но по поводу последнего я не удивляюсь», — заключил сенатор.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник.