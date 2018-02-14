Пенс заявил, что попытки вмешательства в выборы США не повлияли на их результаты

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Ни одна из попыток иностранного вмешательства в выборы США в 2016 году не повлияла на результаты президентской гонки. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс.

«Что ж, первое, с чем мы все согласны, — независимо от усилий, которые были сделаны в 2016 году иностранными державами (это общий вывод наших разведывательных служб), ни одно из этих усилий не повлияло на результаты выборов 2016 года», — цитирует Пенса Axios.

По словам политика, «были попытки России» повлиять на выборы.

Он также подчеркнул, что в связи с этим будут предприняты усилия по «упрочнению избирательной инфраструктуры».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн рассказал о вмешательстве в выборы президента 2016 года спецслужб США, в том числе ФБР.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил заявления американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о «вмешательстве» России в выборы в США.

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