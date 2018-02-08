Буш-младший заявил о «российском вмешательстве» в президентскую кампанию в США

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Экс-президент США Джордж Буш — младший заявил о «вмешательстве» России в американскую президентскую кампанию 2016 года. Об этом сообщает Associated Press.
Буш-младший заявил о «российском вмешательстве» в президентскую кампанию в США
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Отмечается, что бывший американский лидер во время своего пребывания в столице Объединённых Арабских Эмиратов заявил о наличии «достаточно очевидных доказательств» того, что Россия «оказала влияние» на ход президентской кампании в США в 2016 году.

«Существуют вполне очевидные доказательства «российского вмешательства» (в американскую президентскую кампанию 2016 года. — RT)», — отметил он.

При этом Буш-младший уточнил, что главный вопрос заключается в том, повлияло данное «вмешательство» на результат президентской гонки или нет.

«Повлияло ли это «вмешательство» на результат выборов — другой вопрос», — заключил он.

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил заявления, в частности, американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о «вмешательстве» России в выборы в Соединённых Штатах.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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