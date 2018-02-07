Эксперт прокомментировал заявления Тиллерсона о «российском вмешательстве»

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил заявления американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о «российском вмешательстве» в выборы.

Как сказал эксперт, эти высказывания, скорее всего, предназначены для внутреннего пользования Вашингтона, и ущерба двусторонним отношениям не нанесут.

Эксперт напомнил, что недавно Вашингтон посетили руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил России Игорь Коробов и директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

«Поэтому, несмотря на эти грозные заявления, которые предназначены исключительно для внутреннего потребления, Тиллерсон будет делать всё, чтобы на деле если не улучшить, то добавить позитивную струю в наших отношениях», — добавил Самуйлов.

Ранее политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН публикацию «кремлёвского доклада» США.