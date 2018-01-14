Экс-аналитик ЦРУ заявил, что в выборы в США вмешивались американские спецслужбы

Экс-аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн сообщил о вмешательстве в выборы президента 2016 года спецслужб США, в том числе ФБР. Об этом он написал в своей статье на портале Consortiumnews.com.

«Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем», — говорится в публикации.

Макговерн также отметил, что опасность «манипуляции американской политикой со стороны спецслужб США становится реальностью».

Он напомнил, что ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа.

Ранее американский музыкант Moby сообщил, что сотрудники ЦРУ обращались к нему с просьбой помочь в распространении информации о якобы связях президента США Дональда Трампа с российскими властями.