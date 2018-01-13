Политолог прокомментировал заявление Moby об обращении к нему ЦРУ

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в разговоре с RT прокомментировал заявление американского музыканта Ричарда Холла, известного как Moby, который рассказал, что люди из ЦРУ предлагали ему сотрудничество в распространении информации о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией.

«Идея действовать через публичных людей не нова… Против Трампа был сформирован целый пул, начиная от Моргана Фримена и заканчивая Moby. Все эти товарищи были рассчитаны на свою аудиторию. Каждый из них должен был высказать определённое мнение, которое так или иначе было бы связано с тем, что Трамп является марионеткой Кремля», — сказал он.

Судаков также добавил, что эта стратегия не сработала, поскольку расследование в отношении действующего президента США забуксовало.

«Спецслужбы полагали, что Трампа очень быстро сольют: будет проведена процедура импичмента, придёт Майк Пенс к власти, и их удачная карта будет разыграна… Сейчас наступил переломный момент, когда они уже поняли, что ставка на Пенса не сыграла и нужно работать с тем президентом, который есть. Именно поэтому стали присягать Дональду Трампу. А те, кого они использовали, понимают, что брошены, и начинают говорить о том, как было на самом деле», — заключил политолог.

Ранее американский музыкант Moby сообщил, что сотрудники ЦРУ обращались к нему с просьбой помочь в распространении информации о якобы связях президента США Дональда Трампа с российскими властями.