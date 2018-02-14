Власти Аргентины заплатят $4,9 млн за информацию о пропавшей подлодке «Сан-Хуан»

Власти Аргентины объявили награду в размере $4,9 млн за информацию, которая поможет найти пропавшую в ноябре подводную лодку «Сан-Хуан».

Об этом сообщает Telam.

Уточняется, что деньги получит тот, кто «предоставит информацию и достоверные данные, которые позволят установить точное местоположение» судна.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь российской стороны во время поисков лодки «Сан-Хуан».

17 ноября 2017 года стало известно, что подводная лодка c 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане.

Глава центра стратегических исследований МЧС Михаил Фалеев рассказал Nation News, что может повысить шансы в поисках пропавшей подлодки.