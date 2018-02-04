Российский адмирал оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку «Сан-Хуан»

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Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев в беседе с РИА Новости заявил, что шансы обнаружить обломки пропавшей ранее аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» минимальны.

«Судя по последней информации, подводная лодка «Сан-Хуан» могла затонуть на глубине 6,2 тыс. метров. Предположительно на её борту произошёл мощный взрыв, повлёкший разрушение корпуса», — уточнил он.

При этом Валуев добавил, что корпус подлодки, опустившись на большую глубину, был раздавлен давлением.

«Затем она, потеряв продольную остойчивость, с большой скоростью опустилась на дно. На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды», — отметил он.

По его мнению, «шансы найти обломки в данных обстоятельствах становятся минимальными».

17 ноября 2017 года стало известно, что подводная лодка c 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане.

К поискам аргентинской подлодки «Сан-Хуан» были привлечены силы и средства, в частности, предоставленные Россией и США. 

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