ВМС Аргентины исследуют новые объекты в зоне поиска пропавшей подлодки

Судно Военно-морских сил Аргентины «Ислас Мальвинас» с российским глубоководным аппаратом «Пантера плюс» исследует новые объекты, обнаруженные в рамках операции по поиску пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает пресс-служба аргентинских ВМС.

Отмечается, что в настоящее время судно «Ислас Мальвинас» занимается изучением новых объектов. Вечером в зону поисков прибудет судно «Сан-Блас» для дозаправки эсминца «Саранди».

По данным ВМС, в операции также участвует океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь».

Ранее командование ВМС Аргентины сообщило об обнаружении двух новых объектов в зоне поиска субмарины.

В конце ноября военные признали гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан».