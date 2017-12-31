ВМС Аргентины исследуют новые объекты в зоне поиска пропавшей подлодки
Судно Военно-морских сил Аргентины «Ислас Мальвинас» с российским глубоководным аппаратом «Пантера плюс» исследует новые объекты, обнаруженные в рамках операции по поиску пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает пресс-служба аргентинских ВМС.
Отмечается, что в настоящее время судно «Ислас Мальвинас» занимается изучением новых объектов. Вечером в зону поисков прибудет судно «Сан-Блас» для дозаправки эсминца «Саранди».
По данным ВМС, в операции также участвует океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь».
Ранее командование ВМС Аргентины сообщило об обнаружении двух новых объектов в зоне поиска субмарины.
В конце ноября военные признали гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан».
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