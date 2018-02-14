Число погибших во время карнавала в Боливии возросло до 40

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В Боливии за четыре дня карнавала 40 человек погибли и 124 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро.

«К сожалению, несмотря на контроль, у нас было большое количество пострадавших и погибших в дни карнавала», — приводит слова Ромеро агентство Andina.

По данным агентства, в 2017 году во время карнавала погибли 54 человека, а в 2016-м — 52.

Отмечается, что данные за этот год не являются окончательными.

Ранее сообщалось, что в Боливии в первый день карнавала погибли более 20 человек.

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