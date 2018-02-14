В боливийском городе Оруро вновь произошёл взрыв

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Президент Боливии Эво Моралес в своём Twitter прокомментировал второй взрыв, произошедший в городе Оруро. Отмечается, что в результате инцидента около десяти человек получили ранения.

Моралес отметил, что отдал распоряжение провести расследование инцидента.

«Я очень опечален и обеспокоен, потому что ещё одна трагедия и смерть невинных людей омрачает страну... Мы все выражаем соболезнования раненым и семьям жертв. Я отдал распоряжение провести быстрое и всеобъемлющее расследование, чтобы установить причины произошедшего», — написал он.

Ранее сообщалось, что в городе Оруро во время карнавала произошёл взрыв газового баллона.

В результате инцидента по меньшей мере шесть человек погибли и 13 пострадали.

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