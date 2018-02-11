Шесть человек погибли в результате взрыва газового баллона на карнавале в Боливии
Об этом сообщает El Comercio.
Уточняется, что среди погибших четыре ребёнка.
По имеющейся информации, баллон взорвался у уличного торговца, который стоял возле входа на карнавал.
В полиции заявили, что взрывная волна повредила здания и ранила людей в радиусе до 50 метров.
Президент страны Эво Моралес уже пообещал оказать всю необходимую помощь близким погибших и пострадавшим.
В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.