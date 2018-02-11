Шесть человек погибли в результате взрыва газового баллона на карнавале в Боливии

По меньшей мере шесть человек погибли и 13 пострадали при взрыве газового баллона на карнавале в боливийском городе Оруро.

Об этом сообщает El Comercio.

Уточняется, что среди погибших четыре ребёнка.

По имеющейся информации, баллон взорвался у уличного торговца, который стоял возле входа на карнавал.

В полиции заявили, что взрывная волна повредила здания и ранила людей в радиусе до 50 метров.

Президент страны Эво Моралес уже пообещал оказать всю необходимую помощь близким погибших и пострадавшим.

В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.