Шесть человек погибли в результате взрыва газового баллона на карнавале в Боливии

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По меньшей мере шесть человек погибли и 13 пострадали при взрыве газового баллона на карнавале в боливийском городе Оруро.

Об этом сообщает El Comercio.

Уточняется, что среди погибших четыре ребёнка.

По имеющейся информации, баллон взорвался у уличного торговца, который стоял возле входа на карнавал. 

В полиции заявили, что взрывная волна повредила здания и ранила людей в радиусе до 50 метров.

Президент страны Эво Моралес уже пообещал оказать всю необходимую помощь близким погибших и пострадавшим.

В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.

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