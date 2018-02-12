Более 20 человек погибли в первый день карнавала в Боливии
В Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала погибли более 20 человек, около 72 получили ранения.
Об этом заявил командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса.
«У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых», — цитирует его телеканал Telesur.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате взрыва газа на карнавале в Боливии.
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