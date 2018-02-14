«Группа Лимы» призвала Венесуэлу изменить дату проведения выборов в стране
В тексте документа, в частности, говорится о том, что выборы главы государства в стране не могут быть признаны свободными и честными до тех пор, пока в тюрьмах Венесуэлы содержатся политические заключённые.
Латиноамериканские страны также выразили обеспокоенность в связи с решением о проведении выборов в апреле, назвав это препятствием для демократического, выборного процесса, отметив, что не все политические фигуры страны смогут принять в нём участием.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы главы государства в стране назначены на 22 апреля.
В начале августа 2017 года главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.