Лидер Венесуэлы заявил о готовности принять иностранных наблюдателей на выборах президента
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Венесуэла готова предоставить все необходимые гарантии и принять всех иностранных наблюдателей, которые захотят приехать. Они смогут не только проверять, но и учиться у безупречной избирательной системы, которую мы построили», — отметил он.
Venezuela está abierta a dar todas las garantías necesarias y recibir a todos los observadores internacionales que quieran venir. Más que a inspeccionar, podrán aprender del impecable sistema electoral que hemos construido.— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 февраля 2018 г.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы президента страны назначены на 22 апреля.
В начале августа 2017 года главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.