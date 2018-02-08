Лидер Венесуэлы заявил о готовности принять иностранных наблюдателей на выборах президента

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что власти страны готовы принять в стране иностранных наблюдателей на выборах президента, которые должны состояться 22 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Венесуэла готова предоставить все необходимые гарантии и принять всех иностранных наблюдателей, которые захотят приехать. Они смогут не только проверять, но и учиться у безупречной избирательной системы, которую мы построили», — отметил он.



Venezuela está abierta a dar todas las garantías necesarias y recibir a todos los observadores internacionales que quieran venir. Más que a inspeccionar, podrán aprender del impecable sistema electoral que hemos construido. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 февраля 2018 г.

Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы президента страны назначены на 22 апреля.

В начале августа 2017 года главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.