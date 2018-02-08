Лидер Венесуэлы заявил о готовности принять иностранных наблюдателей на выборах президента

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что власти страны готовы принять в стране иностранных наблюдателей на выборах президента, которые должны состояться 22 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Венесуэла готова предоставить все необходимые гарантии и принять всех иностранных наблюдателей, которые захотят приехать. Они смогут не только проверять, но и учиться у безупречной избирательной системы, которую мы построили», — отметил он.

Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы президента страны назначены на 22 апреля.

В начале августа 2017 года главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

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