Мадуро подписал проект мирного соглашения с оппозицией Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал проект соглашения о мирном сосуществовании с оппозицией, передаёт информационное агентство AVN.

«Я подпишу это соглашение, чтобы подкрепить его своей подписью, и буду полностью соблюдать его», — заявил Мадуро.

При этом глава оппозиционной делегации Хулио Борхес не подписала документ.

Ранее сообщалось, что переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией приостановлены.