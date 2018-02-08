Мадуро подписал проект мирного соглашения с оппозицией Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал проект соглашения о мирном сосуществовании с оппозицией, передаёт информационное агентство AVN.

«Я подпишу это соглашение, чтобы подкрепить его своей подписью, и буду полностью соблюдать его», — заявил Мадуро.

При этом глава оппозиционной делегации Хулио Борхес не подписала документ.

Ранее сообщалось, что переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией приостановлены.

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