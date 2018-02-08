Переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией приостановлены
Президент Доминиканской республики Данило Медина сообщил, что правительство Венесуэлы и оппозиция не смогли подписать соглашение на встрече, состоявшейся в среду, 7 февраля, передаёт El Nacional.
«Диалог прерван на неопределённый срок», — сказал Медина.
По его словам, дальнейший переговорный процесс продолжится в Каракасе.
Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы в одностороннем порядке подписали соглашение с оппозицией.
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