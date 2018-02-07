Власти Венесуэлы в одностороннем порядке подписали соглашение с оппозицией

Короткая ссылка
Власти Венесуэлы на переговорах с представителями оппозиции, которые проходят в Доминиканской Республике, в одностороннем порядке подписали соглашение о нормализации ситуации в стране. Об этом сообщает teleSUR.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что сторонам для достижения договорённости осталось согласовать два пункта.

При этом Родригес отметил, что ход переговоров был «изменён звонком из Колумбии», где, как сообщалось ранее, с визитом находится госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

29 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны готово подписать соглашение с оппозицией в рамках возобновившихся переговоров в Доминиканской Республике.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru