Власти Венесуэлы в одностороннем порядке подписали соглашение с оппозицией

Власти Венесуэлы на переговорах с представителями оппозиции, которые проходят в Доминиканской Республике, в одностороннем порядке подписали соглашение о нормализации ситуации в стране. Об этом сообщает teleSUR.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что сторонам для достижения договорённости осталось согласовать два пункта.

При этом Родригес отметил, что ход переговоров был «изменён звонком из Колумбии», где, как сообщалось ранее, с визитом находится госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

29 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны готово подписать соглашение с оппозицией в рамках возобновившихся переговоров в Доминиканской Республике.