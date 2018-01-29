Мадуро: правительство Венесуэлы готово подписать соглашение с оппозицией
«Сегодня (в воскресенье, 28 января. — RT) ночью начинается диалог между правительством и венесуэльской оппозицией, чтобы найти путь к миру и сосуществованию. Поэтому я, как глава государства, говорю: «Правительство Венесуэлы готово подписать соглашение с оппозицией», — заявил он.
При этом Мадуро добавил, что на него возложена обязанность нормализовать ситуацию в стране.
«Я должен не только критиковать оппозицию, но и обязан заключить соглашение для восстановления мира в стране», — заключил президент.
Ранее сообщалось, что переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы возобновятся в Доминиканской Республике в январе 2018 года.