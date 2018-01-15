Мятежный венесуэльский полицейский выложил в Instagram видео во время перестрелки

Венесуэльский полицейский Оскар Перес, который в прошлом году угнал вертолёт и обстрелял ряд государственных зданий в Каракасе, выложил в Instagram видео, где слышна стрельба.

Публикация от Oscar Perez (@equilibriogv) Янв 15, 2018 at 5:59 PST

Перес заявляет, что он и его соратники окружены силами безопасности в районе Хункито. На видео слышна стрельба, у Переса по лицу стекает кровь.

При этом он также утверждает, что мятежники пытаются вести переговоры.

В ночь на 28 июня группа силовиков, возглавляемая Оскаром Пересом, объявила о восстании против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое завершилось неудачей. Власти попросили Интерпол оказать содействие в поисках мятежника, а также внесли его в список самых разыскиваемых лиц в стране.