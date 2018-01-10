Парламент Венесуэлы заявил о незаконности выпуска национальной криптовалюты El Petro

Парламент Венесуэлы объявил незаконным выпуск национальной криптовалюты El Petro, так как подобное противоречит конституции страны.

Об этом сообщает Economista.

Отмечается, что указ президента страны Николаса Мадуро о выпуске El Petro был аннулирован благодаря отсутствию проправительственных депутатов.

По данным издания, своё решение парламентарии объяснили тем, что выпуск криптовалюты был необходим властям страны, чтобы «избежать контроля над операциями по госдолгу» и получить финансирование «нелегальным путем», а также избежать давления в связи с задержкой выплат по ряду облигаций, произошедших в последние месяцы.

Основной же претензией являлся тот факт, что, по мнению депутатов, обеспечение стоимости El Petro нефтяными запасами в районе реки Ориноко является прямым нарушением законодательства страны.

При этом издание напоминает, что венесуэльский парламент был фактически исключён из процесса принятия решений в стране, так как его функции были переданы Национальному учредительному собранию Венесуэлы.

3 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта под названием El Petro.