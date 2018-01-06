Мадуро объявил об эмиссии первых 100 миллионов криптовалюты El Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об эмиссии первых 100 миллионов национальной криптовалюты El Petro. Об этом сообщает VTV.

«Я приказал провести эмиссию 100 млн El Petro... Каждый El Petro будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти», — заявил он. CRIPTOMONEDA| Serán emitidos 100 millones de petros, informó Jefe de Estado https://t.co/VDepeEeKXupic.twitter.com/MhXC06cHwl — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 6 января 2018 г. 3 декабря Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта под названием El Petro.