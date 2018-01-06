Мадуро объявил об эмиссии первых 100 миллионов криптовалюты El Petro

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об эмиссии первых 100 миллионов национальной криптовалюты El Petro. Об этом сообщает VTV.

«Я приказал провести эмиссию 100 млн El Petro... Каждый El Petro будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти», — заявил он.

3 декабря Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта под названием El Petro.

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