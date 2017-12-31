В Великобритании уже в 2018 году может появиться собственная криптовалюта

Центральный Банк Великобритании в 2018 году может разрешить создание и введение в оборот национальной криптовалюты.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что специалисты изучают возможность создания криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов.

Если такая валюта будет введена в оборот, то она позволит британским гражданам хранить свои деньги в цифровой форме и контактировать с самим ЦБ, отказавшись от обычных банков.

Также это позволит осуществлять масштабные транзакции, например покупка дома, за секунды.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко легализовал в Белоруссии майнинг и операции с криптовалютами

3 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будет создана собственная криптовалюта под названием El Petro.