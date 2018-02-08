Выборы президента Венесуэлы назначены на 22 апреля

Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы президента страны назначены на 22 апреля 2018 года.

Об этом сообщает информационное агентство AVN. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал проект соглашения о мирном сосуществовании с оппозицией. В начале августа главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.