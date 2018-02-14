В Госдепе рассказали, когда США перестанут оказывать давление на КНДР

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Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт в ходе брифинга рассказала, до каких пор США будут продолжать оказывать давление на КНДР.

«Давление будет оказываться до тех пор, пока не будут предприняты такие шаги, которые страны–союзники сочтут значимыми в направлении денуклеаризации. Кампания по оказанию максимального давления будет продолжена, она будет усиливаться», — заявила она.

Ранее вице–президент США Майкл Пенс заявил, что Соединённые Штаты готовы сесть за стол переговоров с Северной Кореей.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.

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