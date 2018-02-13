Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости поддержания диалога между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на ЦТАК.

Ким Чен Ын отметил важность поддержания атмосферы согласия в переговорах между Севером и Югом, а также необходимость их продолжения.

Kim Jong-un says it is important to continue reconciliatory mood between Koreas https://t.co/fkpbdLkk0C — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 12 февраля 2018 г.

Также отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен результатами поездки делегации КНДР на церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что делегация КНДР во главе с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон прибыла на встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.