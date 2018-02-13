Могерини обсудила с Тиллерсоном ситуации в Сирии и КНДР

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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу в Кувейте.

«Обсудили совместную работу по ситуациям в Сирии и КНДР, а также осуществление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — написала Могерини в Twitter.

По её словам, переговоры прошли в хорошем ключе.

Ранее Тиллерсон встретился с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

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