Могерини обсудила с Тиллерсоном ситуации в Сирии и КНДР
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу в Кувейте.
«Обсудили совместную работу по ситуациям в Сирии и КНДР, а также осуществление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — написала Могерини в Twitter.
По её словам, переговоры прошли в хорошем ключе.
Ранее Тиллерсон встретился с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
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