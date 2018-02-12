Пенс заявил о готовности США к переговорам с КНДР

Соединённые Штаты готовы сесть за стол переговоров с Северной Кореей. Такое мнение выразил вице- президент США Майкл Пенс в ходе интервью изданию The Washington Post.

«Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока они (КНДР. — RT) в действительности не будут делать того, что, по мнению (американо-южнокорейского. — RT) альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации», — подчеркнул вице-президент.

Он заверил, что кампания максимального давления на Пхеньян будет продолжаться и усиливаться.

«Но если вы (КНДР. — RT) хотите говорить, мы поговорим», — пояснил Пенс.

Ранее он заявил о готовности Вашингтона отвечать на агрессию КНДР любыми способами, включая военные.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.