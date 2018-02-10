Вице-президент США заявил о готовности страны защитить себя от КНДР любыми способами

Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности страны отвечать на агрессию КНДР любыми способами, включая военные.

Об этом сообщает NBC.

«Мы намерены продолжать оказывать экономическое и дипломатическое давление, не отбрасывая при этом возможности военной реакции на то, что происходит», — заявил он.

Вместе с этим Пенс отметил, что ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить военные учения с американскими союзниками в регионе до окончания Олимпиады.

«Но мы хотим чётко дать понять, что наши военные силы, силы самообороны Японии, наши союзники в Южной Корее, все наши союзники в регионе полностью готовы к тому, чтобы защитить наши страны», —добавил вице-президент.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что войны на Корейском полуострове не будет, пока продолжается диалог Сеула и Пхеньяна.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.